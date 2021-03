per Mail teilen

Bengalische Feuer, Farbbeutel und Flaschen - die Stuttgarter Polizei hatte am Samstag in der Innenstadt alle Hände voll zu tun. Bei Demonstrationen gegen Polizeigewalt und Rassismus habe teils eine aggressive Stimmmung geherrscht, so die Beamten. Teile der Innenstadt waren gesperrt.