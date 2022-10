Am Sonntag demonstrierte die Jugendorganistion der Grünen in Pforzheim gegen die Asylpolitik der Landesregierung. Auch andere Organisationen beteiligten sich - wie der Flüchtlingsrat, die Jusos und die Jugend des DGB in Baden-Württemberg. Vor dem Abschiebegefängnis in Pforzheim versammelten sich mehrere Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ihre Kritik: Zu viele gut integrierte Flüchtlinge würden abgeschoben.