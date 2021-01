Demonstranten in Karlsruhe fordern sofortige Öffnung von Schulen

Rund 50 Menschen haben am Samstag in Karlsruhe für den Schutz von Kinderrechten in der Corona-Pandemie demonstriert. Sie forderten die schnelle Rückkehr zum Präsenzunterricht und die sofortige Öffnung von Kitas und Schulen.