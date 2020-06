Erneut Tausende bei Anti-Rassismus-Demonstrationen in Baden-Württemberg

In mehreren baden-württembergischen Städten hat es erneut Kundgebungen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gegeben. Alleine in Stuttgart waren rund 2.000 Teilnehmer gekommen, auch in Heidelberg, Mannheim oder Tübingen gingen die Menschen auf die Straße.

Dauer 2:31 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW