Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Mittwoch erneut sein Mitgefühl mit den Opfern des Verkehrsunfalls, an dem seine Autokolonne beteiligt war, betont. Bei dem Unfall auf der A81 im Kreis Heilbronn am Montagabend waren zwei Personen schwer verletzt worden, darunter ein einjähriges Mädchen. Kretschmann selbst blieb unverletzt. mehr...