Der baden-württembergische Hotel- und Gaststättenverband steht hinter der neuen Corona-Verordnung, die ab dem 30. September eintritt. Darin gilt unter anderem eine erweiterte Maskenpflicht für Gäste, die sich nicht am Platz befinden. "Über Verschärfungen freue sich keiner, aber alles was zur Eindämmung von Corona medizinisch notwendig ist, tragen wir mit", so ein Sprecher des Verbands. Entscheidend sei, wie es im Herbst und Winter weitergehe. Die Lage der Branche sei weiterhin sehr angespannt, so der Sprecher. Viele Betriebe hätten immer noch Mitarbeiter in Kurzarbeit und es gäbe deutliche Einschränkungen, etwa beim Mindestabstand. Hier würden nur 40 Prozent der Sitzplatzkapazität genutzt. Trotz der Einschränkungen gab es Lob vom Verband für die Unterstützung der Hotels- und Gaststätten durch die grün-schwarze Landesregierung. Diese stellte finanzielle Hilfe in Höhe von 330 Millionen Euro für das Gewerbe bereit.