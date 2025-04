per Mail teilen

Laut Gemeindetag übertrifft die finanzielle Schieflage die Negativrekorde der Finanzkrise 2009/2010. Der Gemeindetagspräsident spricht von düsteren Aussichten für die kommenden Jahre.

Baden-württembergische Kommunen haben für das Jahr 2024 ein Defizit von drei Milliarden Euro verzeichnet. Das belegen Daten des Statistischen Bundesamtes. Nach Angaben des Gemeindetags Baden-Württemberg übertreffen diese Zahlen sogar die Negativrekorde aus der Finanzkrise 2009/2010.

Gemeindetagspräsident: Zukunftsaussichten sind düster

Der Präsident des baden-württembergischen Gemeindetags, Steffen Jäger, sagte am Dienstag, die Lage sei dramatisch. "Die öffentlichen Gesamthaushalte sind in ein historisches Minus geraten", so Jäger. Zudem seien die Aussichten für die kommenden Jahre düster.

Als Grund für die finanzielle Fehlentwicklung sieht der Gemeindetagspräsident, dass Bund und Land den Kommunen immer mehr Aufgaben übertrügen, diese aber nicht ausreichend finanzierten.

Mit Blick auf das vom Bundestag beschlossene Sondervermögen Infrastruktur über 500 Milliarden Euro zeigte sich der Gemeindetagspräsident vorsichtig optimistisch. Das Paket könne helfen, werde die Probleme aber nicht alleine lösen.

Jäger plädierte vielmehr für eine strukturelle und dauerhafte Stabilisierung der Kommunalfinanzen. Wer die kommunale Selbstverwaltung erhalten wolle, müsse jetzt handeln. Konkret wünscht sich der Gemeindetagspräsident, dass die Kommunen mehr von den Gemeinschaftssteuern erhalten.