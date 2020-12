Landtag in Stuttgart diskutiert über Rundfunkbeitrag

Nach dem Scheitern des Rundfunkstaatsvertrags haben ARD, ZDF und Deutschlandradio inzwischen dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe geklagt. Die Abgeordneten im Landtag in Stuttgart haben am Mittwoch über die Beitragserhöhung debattiert.