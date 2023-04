Ab 2024 soll’s keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr geben. So sieht es ein Gesetzentwurf aus Wirtschafts- und Bauministerium vor, der für politischen Streit und viele offene Fragen sorgt. Wann müssen alte Gasheizungen ersetzt werden? Welche Kosten kommen auf Mieter und Vermieter zu? Kann etwa der Umbau zur Wärmepumpe auf Mieter umgelegt werden? Was für Ausnahmen wird’s geben? Dazu sprechen wir mit Dr. Melanie Weber-Moritz vom Deutschen Mieterbund.

Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast habt, schreibt uns gerne an energiekrise@ard.de

Weiterführende Links:

Details zu den Plänen vom Wirtschaftsministerium

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Energie/gesetzesentwurf-gebaudeenergiegesetz.html

Wann welche Heizung ersetzt werden muss und Folgen für Mieter

https://www1.wdr.de/nachrichten/energie-heizen-oelheizung-gasheizung-gebaeudeenergiegesetz-100.html

Was bedeuten die Pläne für Immobilienbesitzer

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/gasheizung-oelheizung-verbot-folgen-immobilienbesitzer-101.html

Heizungsverbot, Einbauverbot, Gasheizung, Ölheizung, Wärmepumpe, Habeck, Mieter, Vermieter, Energiepreise, Wirtschaftsministerium, Bauministerium