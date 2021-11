"Haushalt der Lustlosigkeit": BW-Opposition kritisiert Etatpläne 2022

Der Landtag in BW hat am Mittwoch über den Haushalt 2022 beraten. Es soll keine neuen Schulden geben, Corona-Kredite will die Regierung tilgen. Pläne, die heftig kritisiert wurden.

Die Haushaltsdebatte gilt als Königsdisziplin der parlamentarischen Arbeit. Über die Pläne der Landesregierung für den Etat 2022 wird heftig gestritten. Der Entwurf sieht vor, dass die Regierung im nächsten Jahr keine neuen Schulden aufnimmt und knapp eine halbe Milliarde Euro der Corona-Kredite tilgen will. Zudem will Grün-Schwarz rund 915 Millionen Euro investieren, allerdings fließt der Großteil der Ausgaben in schon länger festgelegte politische Projekte. Mit 130 Millionen Euro sollen Bildungsrückstände an den Schulen bekämpft werden. Mehr als 50 Millionen Euro sollen in den Klimaschutz fließen, 160 Millionen Euro in die Sanierung von Landesstraßen und Brücken.

Kritik von der Oppositionsbank

FDP, SPD und AfD warfen den Regierungsparteien Taschenspielertricks vor. Man habe über den Nachtragsetat für den Doppelhaushalt 2020/2021 neue Kredite aufgenommen, um sich nun schuldenfrei präsentieren zu können, kritisierte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Er sprach von einem "Haushalt der Lustlosigkeit". Es mangele nicht an Geld, sondern an Ideen, so Stoch. So stünden Milliarden Euro an Rücklagen und an genehmigten Krediten zur Verfügung - sie würden von der Regierung aber nicht angetastet. Das Geld werde zum Beispiel für mehr Personal an den Schulen gebraucht. Für die Schulen gebe es Hilfe nur in homöopathischen Dosen. Das geplante 365-Euro-Ticket für Jugendliche müsse auf Senioren und andere Personen ausgeweitet werden.

Die Kritik der FDP geht in eine andere Richtung, aber auch die Liberalen zeigen sich unzufrieden mit den Haushaltsplänen. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke kritisierte das Anwachsen des Haushaltsumfangs und die Aufblähung des Regierungsapparats. Dieser sei seit 2011 von 2.900 auf jetzt 4.000 Stellen angewachsen. Die grün-schwarze Koalition nutze die Pandemie, "um unter ihrem Deckmantel immer mehr Schulden zu machen". Es brauche echte Investitionen statt immer mehr konsumtiver Ausgaben. Die FDP fordert 200 Lehrkräfte mehr, um Corona-Lernlücken auszugleichen.

Laut AfD-Fraktionschef Bernd Gögel lebe die Regierung von der Substanz und setze aufs Spiel, was zwei Generationen aufgebaut haben. Auch die AfD-Fraktion betonte, es brauche mehr Stellen, um die Lernlücken auszugleichen.

Finanzminister Bayaz (Grüne): "Haushalt nicht im luftleeren Raum."

Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) trat den Vorwürfen entgegen, die Regierung würde den Haushalt immer weiter aufblähen. Es sei weder ehrlich noch seriös, einfach die absoluten Zahlen zu betrachten, wie sich der Haushalt in den vergangenen zehn Jahren entwickelt habe, sagte er. "Ein Landeshaushalt bewegt sich ja nicht im luftleeren Raum." Das formale Haushaltsvolumen habe sich seit 2012 um gut 40 Prozent vergrößert, so Bayaz. Aber auch die Wirtschaftsleistung sei in dem Zeitraum um 35 Prozent gestiegen, die Steuereinnahmen um 33 Prozent.

Es sei wichtig, Rücklagen für die Pandemie zu bilden. Ohne dieses Geld seien etwa weitere Impfangebote schwer möglich, so Bayaz. Er führte zudem die Abschlüsse der Tarifverhandlungen sowie die steigenden Flüchtlingszahlen und den Unterstützungsbedarf der Kommunen als Haushaltsrisiken an. Ein großer Teil der Ausgabereste seien zweckgebunden, es liege kein Geld herum.

Regierungsfraktionen verteidigen Pläne

"Schulden machen, wenn es nicht dringend sein muss, ist weder klug, noch ist es umsichtig", betonte CDU-Fraktionschef Manuel Hagel. Es gehe darum, nachfolgende Generationen nicht zu belasten. Ein schuldenfinanziertes "Wünsch-dir-was" komme nicht in Frage. Trotzdem gelinge es, wichtige Schwerpunkte zu setzen, etwa bei der Förderung Künstlicher Intelligenz und beim Ausbau erneuerbarer Energien.

"Schulden machen ist nie schwäbisch."

Für Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz ist der Ausbau der Erneuerbaren gerade deshalb wichtig, um die Abhängigkeit von Öl und Gas zu verringern. Auch könne man so den Anstieg der Strompreise bremsen, so Schwarz. Er verwies außerdem auf Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr und den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge.

"The Länd"-Kampagne zu teuer?

Die Opposition hat auch die Ausgaben der Regierung für die grellgelbe Imagekampagne des Landes mit dem Titel "Baden-Württemberg - The Länd" scharf kritisiert. Die dafür aufgebrachten 21 Millionen Euro seien schon die Hälfte des Betrags, der nötig sei, um die Studiengebühren für ausländische Studierende abzuschaffen, sagte Stoch. Mit einer Abschaffung der Gebühren könne man Leute ins Land locken. Auch die FDP warf der Regierung mit der Kampagne eine falsche Schwerpunktsetzung vor. Die Regierung spare im Haushaltsplan beim Antisemitismusbeauftragten und bei den Lehrerstellen, gebe aber mehr als 20 Millionen für die Kampagne aus. Rülke stellte zugleich in Frage, warum die Regierung ganz Baden-Württemberg plakatieren lasse, wenn man doch Fachkräfte aus dem Ausland gewinnen wolle.

Das sagen Lehrer und Polizisten

Die Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Monika Stein, sprach am Mittwoch von einer "großen Enttäuschung für alle Bildungspolitiker*innen". Der Haushalt werde das bisher gute Ansehen von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) stark beschädigen. Schopper war zuvor mit ihren Wünschen für Hunderte weitere Stellen abgeblitzt. Auch die Deutsche Polizeigewerkschaft zeigte sich enttäuscht. Landeschef Ralf Kusterer monierte, dass ab 2022 Tarifbeschäftigte der Polizei, die in den Ruhestand gehen, nicht ersetzt würden. Das führe zu Einschnitten bei der inneren Sicherheit. Tausende Beschäftigte fehlten bei der Polizei.

Umstrittene Staatssekretärsstellen

Bereits vor der generellen Aussprache über den Haushalt hatte es Streit über die Anzahl der Staatssekretärinnen und -sekretäre gegeben. Bei der Regierungsbildung waren die Stellen von neun auf 14 aufgestockt worden - was bei der Opposition auf Unverständnis stößt. SPD-Generalsekretär Sascha Binder hatte keine Notwendigkeit gesehen, wieso die Anzahl der Staatssekretäre erhöht wurde. Weder er als Parlamentarier fühle sich besser informiert, noch seien ihm bisher Bürgerinnen und Bürger begegnet, die sich besser informiert fühlten, urteilt der SPD-Politiker. Genau darum gehe es, hatte Grünen-Ministerpräsident Winfried Kretschmann dagegengehalten: Die Menschen wollten keine Beamten sehen, sondern Abgesandte der Regierung, argumentierte er. "Die Leute erwarten heute, dass sie mit Politikern diskutieren, nicht nur mit Beamten, die man ihnen schickt", hatte Kretschmann gesagt.

Hoffen auf Spielräume beim Haushalt

Bayaz hatte zuvor zahlreiche Wünsche für Mehrausgaben abwehren müssen. Der Minister hofft aber darauf, dass die in wenigen Tagen anstehende Steuerschätzung für November positiv ausfällt und dem Land weitere Spielräume eröffnet. Die zweite Haushaltslesung findet am 15., 16. und 17. Dezember statt. Am 22. Dezember will der Landtag den Haushalt verabschieden.