Der baden-württembergische Landtag hat am Dienstag eine Reihe von Gesetzen beschlossen. Am intensivsten wurde aber über den Rundfunkbeitrag debattiert.

Die AfD hat am Mittwoch im Landtag harte Kritik am System der Rundfunkfinanzierung geübt. Sie warf den öffentlich-rechtlichen Sendern vor, Geld zu verschwenden. Anlass für die Debatte war das Scheitern des Rundfunkstaatsvertrags und der Beitragserhöhung, die damit verbunden gewesen wäre. Die erforderliche Zustimmung war im Landtag von Sachsen-Anhalt ausgeblieben. Dafür sei er dankbar, sagte der Medienexperte der baden-württembergischen AfD-Fraktion, Rainer Podeswa. Er warf den öffentlich-rechtlichen Sendern Besitzstandswahrung und Missmanagement vor. Zum Beispiel seien die Gehälter der Intendanten überzogen.

Grüne verweisen auf SWR-Sparprogramm

Dagegen verwies der Grünen-Medienpolitiker Alexander Salomon darauf, dass der SWR seit mehr als zehn Jahren ein Sparprogramm fährt. Die Rundfunkbeiträge seien seit 2009 nicht erhöht, 2015 sogar gesenkt worden. Das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem in Deutschland sei das am besten kontrollierte der Welt, ergänzte der CDU-Medienexperte Raimund Haser. Er erinnerte daran, dass ohne die Beitragserhöhung auch Geld für die Landesanstalt für Kommunikation fehle, die den Privatfunk beaufsichtigt.

Die CDU sieht allerdings auch Reformbedarf bei der ARD. "Die Enttäuschung über die Reformvorschläge aus dem System heraus ist insgesamt groß", sagte Medienexperte Haser. Die ARD müsse darüber nachdenken, auf "nicht überlebensfähige Sender" wie den Saarländischen Rundfunk zu verzichten oder sie zu fusionieren. Den SWR mit seinen drei Standorten Stuttgart, Mainz und Baden-Baden stellte er nicht infrage. Der CDU-Politiker regte zudem an, den Rundfunkbeitrag in eine Art Medienfonds umzuwandeln.

Der baden-württembergische Landtag hatte dem Rundfunkstaatsvertrag vorigen Monat zugestimmt. Wie es mit dem Rundfunkbeitrag weitergeht, wird nun das Bundesverfassungsgericht entscheiden.

Mehr Rechte von Ehrenamtlichen im Bevölkerungsschutz

Neben der Debatte um den Rundfunkbeitrag beschloss der Landtag eine Reihe von Gesetzen. So sollen etwa die Rechte von Ehrenamtlichen im Einsatz zum Bevölkerungsschutz gestärkt werden. Neu eingeführt wurde als Voraussetzung für Einsätze "die außergewöhnliche Lage". Es handelt sich dabei um eine Situation, die unterhalb der Katastrophenlage liegt, aber dennoch künftig einen besseren Kostenersatz bietet, etwa für Schutzkleidung. Dieser Fall wird voraussichtlich schon bald bei den beginnenden Corona-Impfungen eintreten.

Fortan keine Tierversuche in der Lehre

Baden-Württemberg verbietet zudem nach einigen anderen Bundesländern Tierversuche in der wissenschaftlichen Ausbildung. Die Koalition aus Grünen und CDU stimmte für den Gesetzentwurf von Forschungsministerin Theresia Bauer (Grüne). Die Regelung sieht vor, dass in der Lehre auf die Verwendung von getöteten Tieren verzichtet werden soll, sofern "wissenschaftlich gleichwertige Lehrmethoden und -materialien zur Verfügung stehen" oder die mit dem Studium bezweckte Berufsbefähigung das zulasse. Die Hochschulen sollen zudem Lehrmethoden entwickeln, um Tierversuche zu vermeiden. Das Gesetz tritt Anfang 2021 in Kraft. Länder wie Nordrhein-Westfalen oder Hessen haben schon länger eine solche Regelung.

"Burka-Verbot" beschlossen

Ebenfalls beschlossen wurde ein Verhüllungsverbot an öffentlichen Schulen, das sogenannte Burka-Verbot. Es soll eine freie Kommunikation im Unterricht sicher stellen.