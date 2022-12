Datenschutzverfahren gegen Strobl wieder aufgenommen

per Mail teilen

Hat der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl in der sogenannten Polizeiaffäre gegen den Datenschutz verstoßen? Das will der Landesdatenschutzbeauftragte nun klären.

Der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink hat sein Verfahren gegen den baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl (CDU) wieder aufgenommen. Dies bestätigte ein Sprecher der Behörde dem SWR. Brink will untersuchen, ob Strobl mit der Weitergabe eines Anwaltsschreibens an einen Journalisten gegen Datenschutzvorschriften verstoßen hat. In dem Verfahren sollen nach Auskunft der Behörde Vertreter des Innenministeriums zum Sachverhalt und zur rechtlichen Bewertung des Vorgangs angehört werden.

Verfahren ruhte während Staatsanwaltschaft ermittelte

Brink hatte das Verfahren bereits im Mai eröffnet und war damals zur Einschätzung gelangt, dass die Weitergabe des Dokuments ein Verstoß gewesen sei. Er hatte die Untersuchung allerdings ausgesetzt, solange die Staatsanwaltschaft in der Sache tätig war. Diese hat ihr Ermittlungsverfahren gegen den CDU-Innenminister inzwischen aber eingestellt. Im Gegenzug zahlte Strobl eine Geldauflage von 15.000 Euro, die zwei gemeinnützigen Einrichtungen zu Gute kommen sollen.

Untersuchungsausschuss im Stuttgarter Landtag

Konkret geht es um das Schreiben des Anwalts des Inspekteurs der Polizei. Der inzwischen suspendierte Inspekteur soll Ermittlungen zufolge vor fast einem Jahr in Stuttgart eine Polizeibeamtin sexuell belästigt haben. Inzwischen wurde Anklage gegen ihn erhoben. Sein Anwalt hatte dem Innenministerium ein Schreiben zukommen lassen, das Strobl an den Journalisten weitergegeben hatte. Das Verfahren gegen den Redakteur wurde Anfang November eingestellt.

Mit der Affäre befasst sich aktuell auch ein Untersuchungsausschuss im Stuttgarter Landtag. Dort geht es neben der Weitergabe des Anwaltwaltschreibens auch um sexuelle Belästigung in Landesbehörden und um Beförderungspraktiken bei der Polizei. Die Opposition hat immer wieder den Rücktritt Strobls gefordert. SPD und FDP brachten im Landtag einen Entlassungsantrag ein, der scheiterte. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) stärkte Strobl bei seiner Aussage im Ausschuss den Rücken.