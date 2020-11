Das US-Unternehmen Microsoft hat angekündigt, den Datenschutz bei Cloud-Anwendungen zu stärken. Der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink sieht das als große Verbesserung für Unternehmen und Behörden in Baden-Württemberg, die Microsoft-Anwendungen nutzen. Bislang hatten Nutzer von beispielsweise Microsoft Outlook ein Datenschutzproblem. Denn Microsoft speichert die Daten auf Servern in den USA und ist deshalb verpflichtet, sie auf Anfrage an US-Sicherheitsbehörden herauszugeben. Für die Daten europäischer Nutzerinnen und Nutzer ist das laut Gerichtsurteil nicht rechtskonform. Microsoft will jetzt seine Standard-Vertragsklauseln ändern und künftig gerichtlich gegen Anordnungen der US-Behörden vorgehen. Betroffene Personen sollen außerdem informiert werden. Gibt Microsoft dennoch Daten weiter, will das Unternehmen Schadensersatz leisten.