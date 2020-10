Seit der neuen Datenschutzgrundverordnung erkundigen sich die Baden-Württemberger weit häufiger nach dem Schutz ihrer persönlichen Daten als vorher. Für die Kommunen ist das eine große Arbeitsbelastung.

Baden-württembergische Gemeinden fühlen sich durch die Anforderungen der europäischen Datenschutzgrundverordnung stark belastet. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage unter den rund 1.100 Kommunen, die der Landesdatenschutzbeauftrage Stefan Brink am Montag in Stuttgart vorgestellt hat. In den Städten und Gemeinden fehlt demnach Zeit, Personal und die nötige Fachkenntnis. "Die Ergebnisse zeigen uns, dass die Kommunen im Prinzip willig sind, die Verordnung umzusetzen, aber sie sind oft schlecht aufgestellt, und es fehlt an Knowhow", so Brink.

Landesdatenschutzbeauftragter fordert Schulungszentrum

Nur ein Fünftel der Kommunen stelle selbst einen Datenschutzbeauftragten, fast 80 Prozent der Gemeinden haben externe Beauftragte, die zum Teil 50 Kommunen gleichzeitig betreuen. Hier müsse dringend nachgebessert werden. Aus dem Landeshaushalt forderte Brink Mittel für den Aufbau eines Schulungszentrums. "Das Zentrum ist bereits sehr konkret geplant", sagte Brink. "Wir könnten loslegen, wenn wir das Geld hätten." Brink beklagt außerdem massive Sicherheitsprobleme. Die Hälfte aller Laptops und Computer in Kommunalverwaltungen seien nicht verschlüsselt. Bei einem Diebstahl hätten Dritte Zugang auf alle dort gespeicherten Daten.

Die Ergebnisse der Umfrage sollen auch in eine Handreichung einfließen, die den öffentlichen Stellen Ende des Jahres zur Verfügung gestellt wird. Man habe erfahren wollen, wie es um den Datenschutz bei den baden-württembergischen Kommunen bestellt sei. Die Breite des Projekts sei "ungewöhnlich, aber notwendig" gewesen.

Mehr Mitsprache für Bürger bei Datenschutz

Die EU-Grundverordnung soll Bürgern mehr Mitsprache dabei geben, was mit ihren Daten in Unternehmen, Vereinen oder Behörden passiert. Dazu gehören Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Ausweisnummer oder IP-Adresse. Besonders empfindliche Daten etwa zu Religion, Gesundheit, Sexualleben oder der sexuellen Orientierung dürfen nur in Ausnahmefällen verarbeitet werden. Daten, die für den ursprünglichen Speicherzweck nicht mehr benötigt werden, müssen gelöscht werden. Zudem haben Verbraucher ein Auskunftsrecht.