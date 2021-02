per Mail teilen

Baden-Württembergs oberster Datenschützer Stefan Brink hat es lange angekündigt - jetzt macht er ernst: Die Behörden müssen ihre Präsenz in sozialen Netzwerken auf Datenschutz überprüfen. Anhand von fünf Punkten, die Brink vorgibt. Ist für die Nutzer klar erkennbar, was mit ihren Daten passiert - bei Konten von Polizei, Ministerien oder Kommunen? Und können sie einsehen, welche Daten über sie gespeichert und verwendet werden - bei Twitter, Facebook oder Instagram? Wenn das nicht der Fall ist, müsse nachgebessert werden. Wenn das nicht geht, müssten die Behörden die Plattform verlassen. So hat es auch der Datenschutzbeauftragte selbst getan und sein Twitterkonto gelöscht.