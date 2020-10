Das Tübinger Ordnungsamt darf wegen Corona die Personalien von Gruppen auf öffentlichen Plätzen verlangen. Die Betreffenden müssen allerdings keine Personalien angeben, wenn sie die Warn-App vorweisen können. Datenschützer kritisieren diese Verknüpfung.

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) ist nach eigenen Angaben von der Corona-Warn-App überzeugt. Jetzt gilt deshalb eine neue Allgemeinverfügung in Tübingen. Wer mit zehn oder mehr Leuten im Freien zusammensteht und vom Ordnungsamt wegen Abstandsregeln kontrolliert wird, muss seine Kontaktdaten angeben. Es sei denn, man hat die Warn-App auf dem Handy.

Aus Sicht der Stadtverwaltung ist es nötig, jetzt einzugreifen. Tübingen entwickle sich mehr und mehr zu einer "Party-Hochburg" für junge Leute, so die Stadt. Dass der städtische Ordnungsdienst jetzt mehr kontrolliert, ist aus Sicht des Regierungspräsidiums in Ordnung. Jede Stadt solle vor Ort entscheiden, was wie nötig ist, um die Infektionszahlen so niedrig wie möglich zu halten, sagt Dirk Abel vom Regierungspräsidium Tübingen.

Bisher keine Beschwerden eingegangen

Ob die Verfügung in Tübingen juristisch zulässig ist, also dass bei den Kontrollen ein Unterschied gemacht wird, ob man die Corona-Warn-App auf dem Handy hat oder nicht, bezweifelt Abel. Solange keine Beschwerde beim Regierungspräsidium eingehen, wird jedoch die Regelung auch nicht überprüft.

Bürger sollen von Vorteilen der App überzeugt werden

Der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink sieht es kritisch, dass die Stadt mit den neuen Regeln Anreize für den Download der Corona-Warn-App schafft. Das könne Bürger unter Druck setzen und das solle auf keinen Fall passieren, sagt Brink. Palmer hofft, mit der neuen Regelung noch mehr Menschen von den Vorteilen der App zu überzeugen.