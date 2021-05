per Mail teilen

Wohin mit den Aktenordnern voller Daten, wenn die Corona-Impfzentren geschlossen werden? Baden-Württemberg plant, diese zentral in einem Archiv zu lagern - sowohl digital als auch auf Papier.

Das Land Baden-Württemberg baut ein zentrales Archiv auf, um nach der Schließung der Impfzentren nachvollziehen zu können, wer dort gegen Corona geimpft wurde. "Aktuell lagern die Dokumente noch beim Impfzentrum, sie sollen aber in Zukunft zentral aufbewahrt werden", sagte ein Sprecher des Sozialministeriums der "Stuttgarter Zeitung".

Sowohl Datenbank als auch Papierarchiv

Die Daten sollen vom Land zentral sowohl in einer Datenbank als auch in einem Papierarchiv gesichert und verwaltet werden, bestätigte das Ministerium am Dienstag. Unklar sei noch, wann das zentrale Archiv den Betrieb aufnehmen und wo es sich befinden werde.

Nach Angaben der Zeitungen können die Daten unter anderem für die Ausstellung von Ersatzdokumenten herangezogen werden. Dies wäre nötig, wenn Geimpfte ihren Impfpass oder einen anderen Nachweis für die Impfung verloren haben.



Verlorener Impfnachweis: An wen kann man sich aktuell wenden?

Wer aktuell seinen Impfnachweis verloren hat, kann sich noch an das Impfzentrum wenden - oder an diejenige Stelle, in der man geimpft wurde. Die Daten sind dort hinterlegt, sodass eine erneute Bescheinigung ausgestellt werden kann. Dafür können gegebenenfalls Bearbeitungsgebühren anfallen.

Auch wenn im Impfbuch eventuell Stempel, Datum oder eine Unterschrift in der Hektik vergessen wurden, kann man sich an die Stelle wenden, wo die Impfung durchgeführt wurde und dies nachtragen lassen.