5.000 Menschen, die endlich wieder gemeinsam feiern dürfen. Für viele ist es wie eine Befreiung, so einige der Jugendlichen beim "Das Ding"-Festival am Samstag in Mannheim. Das Line-Up besteht aus Musikerinnen und Musikern verschiedenster Musikrichtungen, viele davon aus Baden-Württemberg.