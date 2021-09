Er hier ist der NEUE: Hansi Flick. Wie der alte Trainer kommt auch er aus Baden-Württemberg.

((Zurzeit bereitet er sich mit seiner DFB Elf in Stuttgart auf die anstehenden Länderspiele vor.))

Den ersten Einsatz als Bundestrainer hatte Hansi Flick am Donnerstag gegen Lichtenstein. Die Erwartungen waren groß, dass er und seine Mannschaft viele Tore machen. Am Ende gab es nur ein 2 zu 0.

Nach 15 Jahren Joachim Löw ist jetzt also der gebürtige Heidelberger Hansi Flick dran.

Bis zur WM in Katar im nächsten Jahr hat der 56. Jährige sich noch einiges vorgenommen. noch eine Menge Arbeit vor sich. mehr...