ÖPNV und Fernverkehr in Baden-Württemberg: Das bringt der Fahrplanwechsel

Im ÖPNV in Baden-Württemberg gehen mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag neue Verbindungen, Züge, Busse und sogar eine U-Bahn an den Start. Auch Takt und Abfahrtszeiten ändern sich.

Am Sonntag (12. Dezember) ist Fahrplanwechsel in Baden-Württemberg. Damit ändern sich überall im Land Abfahrtszeiten, es gibt aber auch Veränderungen, die laut Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) den Umstieg vom Auto auf den ÖPNV attraktiver machen sollen. Kein ganz unwichtiges Anliegen für einen grünen Verkehrsminister. Die Neuerungen kündigt sein Ministerium mit Zahlen an, die wohl beeindrucken sollen: Um 1,3 Millionen Zugkilometer im Jahr werde das Angebot im Land ausgedehnt, heißt es da. Und: Nahverkehrszüge seien damit im Jahr 82 Millionen Kilometer unterwegs - rund 100-Mal die Strecke von der Erde zum Mond und wieder zurück. Wer mit diesem Vergleich wenig anfangen kann, findet hier die wichtigsten Neuerungen zusammengefasst.

Zum Fahrplanwechsel müssen viele Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer mehr zahlen. Im Fernverkehr erhöht die Bahn die Preise ab 12. Dezember im Schnitt um 1,9 Prozent. Für das kommende Jahr haben auch viele Verkehrsverbünde höhere Preise im Nahverkehr angekündigt. So sollen die Ticketpreise im Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) um 2,5 Prozent steigen.

Elektrifizierte Südbahn: Nach gut vier Jahren Bauzeit steht die Südbahn von Ulm über Friedrichshafen nach Lindau unter Strom. Von Sonntag an sind dort elektrische Züge unterwegs - zwischen Friedrichshafen und Ulm sind halbstündliche Verbindungen geplant. In Lindau soll es zudem bessere Anschlüsse an Fernzüge nach München und Zürich sowie zur S-Bahn nach Österreich geben. Auf der Südbahn fährt mit dem "RailJet" zudem ein Fernzug täglich nach Frankfurt und Wien.

Unter dem Namen Regio-S-Bahn sind mit dem neuen Fahrplan viele Nahverkehrszüge rund um Ulm in Baden-Württemberg und Bayern unterwegs. Unter anderem nach Aalen, Munderkingen und Biberach sollen künftig morgens und abends mehr Züge unterwegs sein. In den Stoßzeiten sollen zusätzliche Triebwagen mehr Platz bieten. In den kommenden Jahren soll die Regio-S-Bahn erweitert werden.

Vom 12. Dezember an sind im Südwesten fünf neue Regiobuslinien unterwegs - zum Beispiel von Wangen nach Isny im Allgäu, vom rheinland-pfälzischen Speyer zum Bahnhof Wiesloch/Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis und vom hohenlohischen Dörzbach nach Möckmühl (Landkreis Heilbronn).

Zum 11. Dezember, also einen Tag vor dem Fahrplanwechsel, geht in Karlsruhe eine der kürzesten U-Bahnen Deutschlands in Betrieb. Statt im Minutentakt durch die Fußgängerzone soll ein Teil der Stadtbahnen dann in einem Tunnel darunter rollen, ein anderer Teil auf einer neuen Trasse der südlich verlaufenden Kriegsstraße. Der Nahverkehr soll so pünktlicher und sicherer werden.

Die Bahn lässt auf den Strecken von Frankfurt und Karlsruhe über Stuttgart und Ulm nach München mehr ICEs fahren statt Intercity-Zügen (IC). Für die Fahrgäste bedeute dies zwar einen höheren Fahrkomfort, dafür aber auch teurere Tickets und weniger Platz für Fahrräder, kritisiert der Verkehrsclub Deutschland (VCD). Außerdem würden dadurch Halte in Plochingen und Göppingen wegfallen.

Im Großraum Stuttgart sollen mit Gültigkeit des neuen Fahrplans vor allem an Sonntagen und nachts mehr Metropolexpress-Züge unterwegs sein. Fahrgäste in Richtung Aalen und Ulm müssen bei einigen Verbindungen zudem nicht mehr umsteigen, um in die Landeshauptstadt zu kommen. Außerdem fährt in Stuttgart die Stadtbahnlinie U6 ab 12. Dezember bis zum Flughafen.

Auf der Hochrheinbahn sollen Bahnfahrer künftig mehr Platz haben und bequemer einsteigen können. Dazu werden dort von Sonntag an bei vielen Verbindungen statt Neigetechnik-Triebwagen Züge mit Doppelstockwagen eingesetzt.

Von Mannheim aus können vor allem Pendler von Sonntag an öfter halbstündlich in Richtung Mainz und stündlich ins hessische Bensheim (Bergstraße) fahren. Auf diesen Strecken sei dies "das bestmögliche Angebot, das mit der bestehenden Infrastruktur überhaupt möglich ist", so das Verkehrsministerium.

Fahrplanwechsel: Der Minister lobt - aber es gibt auch Kritik

Vor allem der Süden des Landes könne sich über bessere Anbindungen freuen, sagt Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne): "Zwei neu elektrifizierte Strecken, drei neue Regiobuslinien und damit ein deutlich attraktiverer ÖPNV. In fast allen Landesteilen erfüllt das Zugangebot fast überall den Landesstandard, der eine stündliche Anbindung garantiert."

Nicht alle sehen den Fahrplanwechsel in Baden-Württemberg so positiv wie Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Der Landesvorsitzende des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), Matthias Lieb, sieht durchaus viele Verbesserungen. Aber: "Dennoch ist in vielen Landesteilen noch viel zu tun, gibt es immer noch Defizite beim verlässlichen Stundentakt abends und am Wochenende." Das gelte zum Beispiel für die Regionen Hohenlohe und Schwarzwald.

Auch aus dem Kreis Konstanz am Bodensee gibt es Kritik. Denn mit dem Fahrplanwechsel würde sich bislang das Angebot der Bodenseegürtelbahn - also die aneinander anschließenden Bahnstrecken rund um den Bodensse - verschlechtern. So sehen das der Singener Landtagsabgeordnete Hans-Peter Storz (SPD) und die Bundestagsabgeordneten Lina Seitzl aus Konstanz und Rita Schwarzelühr-Sutter aus Waldshut (beide SPD). In einer gemeinsamen Erklärung hatten sie "erhebliche Schwachstellen" im Fahrplan in den Regionen Bodensee und Hochrhein angeprangert. Gerade für Pendlerinnen und Pendler im frühmorgendlichen Berufsverkehr würde so kein Anreiz zum Umstieg auf die Schiene geboten.

"Jedes Jahr erhält die Landesregierung hohe Zuschüsse vom Bund, um ein gutes Schienenverkehrsangebot zu gewährleisten", sagt die Bundestagsabgeordnete Schwarzelühr-Sutter. Auf der Bodenseegürtelbahn und auf der Hochrheinstrecke bleibe diese Leistung aber immer noch deutlich hinter den Erwartungen der Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer zurück. Das Verkehrsministerium hat nun angekündigt in Absprache mit Deutscher Bahn und der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) für die Bodenseegürtelbahn "kurzfristig Verbesserungen bei einzelnen Halten und Verbindungen ab Januar und stufenweise bis April ermöglicht".

Ein weiterer Kritikpunkt hängt mit der Elektrifizierung der Südbahn zwischen Ulm und Friedrichshafen zusammen. Mit ihr entfallen die durchgängigen Interregio-Express-Züge (IRE) zwischen Basel und Ulm. Sie werden durch Umsteigeverbindungen in Friedrichshafen ersetzt. Die Fahrt zwischen Friedrichshafen und Basel wiederum wird mit dem Fahrplanwechsel aber rund 17 Minuten länger dauern als bisher, weil DB Regio dort nun doppelstöckige Diesel-Lok-Wagenzüge einsetzen möchte. Die bieten zwar mehr Platz für Fahrgäste und Fahrräder, sind aber auch langsamer.

Gerd Hickmann, Abteilungsleiter für Öffentlichen Nahverkehr im Verkehrsministerium, spricht von einem "neuen, etwas entspannteren Fahrplan mit mehr Fahrzeitpuffern". "Wir haben in der Abwägung nun die Qualität und Zuverlässigkeit über die möglichst kurze Fahrzeit gestellt. Wir glauben, dies wird von den Kunden honoriert werden." Die Konstanzer Bundestagsabgeordnete Lina Seitzl (SPD) kritisiert: "Wir haben viele Jahre auf die elektrische Südbahn gewartet. Aber es ist sehr bedauerlich, dass Verbesserungen im einen Teil des Landes durch Verschlechterungen an anderer Stelle erkauft werden."