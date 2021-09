Darum ist dieser Stuttgarter Weinbar-Besitzer für 2G-Regel

Einlass nur für Geimpfte und Genesene: dafür hat sich der Weinbar-Besitzer Bernd Kreis aus Stuttgart freiwillig entschieden. "Ich habe einfach die Nase voll von dieser Pandemie", sagt er. Er will damit ein Zeichen setzen. Im Laufe der kommenden Woche soll in Baden-Württemberg eine Corona-Verordnung in Kraft treten, die das 2G-Modell ab einer bestimmten Zahl an Covid-19-Patientinnen und -Patienten vorsieht.