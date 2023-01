In Stuttgart gibt es für die Wassersport-Enthusiasten seit dem letzten Sommer eine neue Sportstätte: das Sportbad im Neckar-Park lädt zum Trainieren ein. Es bietet aber auch den Wasserballern in der Region neue Möglichkeiten: So konnten die Ludwigsburger Wasserballer unter der Woche gegen den katalanischen Verein CN Terrassa spielen – das erste Mal seit 25 Jahren wieder internationaler Wasserball in Stuttgart.