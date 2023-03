Darja Varfolomeev überzeugt bei Gymnastik International in Schmiden

Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden ist der Shootingstar in der Rhythmischen Sportgymnastik. Die 16-Jährige sorgte im vergangenen September für einen historischen deutschen WM-Erfolg. Nach mehr als vier Jahrzehnten gewann sie überraschend 5 WM-Medaillen, mit dem Höhepunkt Weltmeisterin mit den Keulen .Mit dem traditionellen Gymnastik International in Schmiden starten die Gymnastinnen in die neue Saison. Heute die Entscheidungen in den Einzelgerätefinals, im Mittelpunkt natürlich Darja Varfolomeev.