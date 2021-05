Der neue baden-württembergische Finanziminister Danyal Bayaz (Grüne) war zuletzt im Bundestag. Jetzt will der Finanzexperte die Schuldenbremse im Land durchsetzen.

Selbstbewusst und kontrolliert wirkt Danyal Bayaz (Grüne) - nicht ganz eine Woche ist der 37-jährige Finanzminister von Baden-Württemberg. Doch als die Anfrage aus Stuttgart in seinem Berliner Abgeordnetenbüro aufschlug, da war auch er überrascht. Er habe sich gerade erneut für ein Bundestagsmandat beworben. "In Berlin ist es auch spannend." Aber als das konkrete Angebot da war, nämlich Politik aus der Exekutive, aus einem Ministeramt zu gestalten, in nicht gerade einfachen Zeiten, habe ihn schon sehr gereizt, so Bayaz. "Deswegen bin ich jetzt gerne in Stuttgart und komme dieser Aufgabe nach."

Aber die neue Aufgabe ist für Bayaz nicht nur ein Zwischenstopp. "Das ist schon ein Traumjob für jemanden, der gerne mit Zahlen, mit Haushalt, mit Finanzthemen operiert." Vor ein paar Jahren hätte er sich das auch auch noch nicht vorstellen können. "Ich bin ja auch ein halber Quereinsteiger in die Politik damals gewesen."

Zuletzt Obmann im Wirecard Untersuchungsausschuss

Der gebürtige Heidelberger hat nach seinem Studium der Politik und Wirtschaft an der Uni Hohenheim zum Thema Finanzmärkte promoviert. Er war Fullbright-Stipendiat an der Cornell University in New York und arbeitete anschließend bei einem internationalen Strategieberater. Bis Bayaz für den Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen in den Bundestag einzog. Dort hat sich Danyal Bayaz zuletzt als Obmann im Wirecard Untersuchungsausschuss einen Namen gemacht - mit markigen Sprüchen, etwa nach der Befragung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz.

"Der Olaf Scholz kriegt den Wasserhahn gar nicht mehr zu, so oft wie er seine Hände in Unschuld gewaschen hat." Danyal Bayaz

Bayaz will Schuldenbremse durchsetzen

Routiniert wirkte Bayaz auch bei seiner Vereidigung zum Finanzminister im Landtag von Baden-Württemberg. Die Themen sind dem Finanzexperten vertraut. Der Grünenpolitiker steht zur Schuldenbremse und möchte sie weiterentwickeln.

"Die Schuldenbremse gilt. Ich glaube auch, alle demokratischen Parteien, die sich der Verantwortung bewusst sind, dass sie einerseits investieren müssen und andererseits, die finanzielle Situation sehr angespannt ist, werden sich sicherlich darüber unterhalten, welche Möglichkeiten es gibt. Aber in Baden-Württemberg haben wir eine Situation, mit der müssen wir jetzt umgehen. Ich werde diese Schuldenbremse verteidigen, einfordern, das ist selbstverständlich und mal gucken, was auf Bundesebene passiert."

Ministeramt und Familie unter einen Hut bekommen

Privat zumindest wird in den kommenden Wochen bei Danyal Bayaz viel passieren. Denn er wird Papa. Angesprochen auf seine Beziehung zu Katharina Schulze, der Fraktionschefin der Grünen im Bayerischen Landtag strahlt er über das ganze Gesicht:

"Ich bin privat immer mal wieder auch in München - dort lebt meine Lebensgefährtin. In der Tat, ich bekomme im Juni Nachwuchs. Und das heißt, neben diesem neuen Amt, noch eine mindestens genauso wichtige Aufgabe Zuhause", sagt Bayaz. Er sei gespannt wie man die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Ministeramt unter einen Hut bekäme. "Aber ich habe den Anspruch, dass es gut klappt und bin ganz gespannt."