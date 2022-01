Deutliches Absatzplus bei Daimler Truck

Der Lkw-Hersteller Daimler-Truck hat letztes Jahr mehr Fahrzeuge verkauft als 2020. Der Absatz stieg nach Angaben des Konzerns um 20 Prozent. Insgesamt verkaufte Daimler Truck letztes Jahr rund 455.000 Lkw und Busse. Das Unternehmen profitierte nach eigenen Angaben davon, dass sich die wichtigsten Märkte erholt haben. Allerdings hätten Versorgungsengpässe bei den Halbleitern die Produktion gebremst- vor allem bei Schwerlastern in den USA und Europa. Auch in den deutschen Werken, in Wörth (Kreis Germersheim/Rheinland-Pfalz) zum Beispiel, wurde die Produktion deshalb zeitweise gestoppt, Beschäftigte wurden in Kurzarbeit geschickt. Seit Dezember laufe die Produktion dort aber wieder regulär, teilte Daimler Truck auf SWR Anfrage mit. Vor der Corona-Pandemie 2019 hatte der Hersteller noch rund 520.000 Fahrzeuge verkauft. Auch 2021 liegt der Absatz von Truck höher als der von Konkurrent Traton. Die Nutzfahrzeugtochter von VW verkaufte letztes Jahr rund 270.000 Fahrzeuge - wuchs damit allerdings um mehr als 40 Prozent. Daimler Truck ist seit Ende letzten Jahres als eigenständiges Unternehmen an der Börse gelistet, vorher war das Lkw-Geschäft Teil der Daimler AG.