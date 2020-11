per Mail teilen

Die Sorge der Daimler-Beschäftigten wegen betriebsbedingter Kündigungen ist vorerst vom Tisch. Gesamtbetriebsrat und Konzern haben ein gemeinsames Sparpaket an Einzelmaßnahmen geschnürt.

Die wichtigste Entscheidung: Daimler-Beschäftigte arbeiten künftig zwei Stunden pro Woche weniger - es wurde eine Arbeitszeitverkürzung von 35 auf 33 Stunden vereinbart. Die Daimler-Mitarbeiter bekommen entsprechend auch weniger Gehalt. Darauf haben sich Vorstand und Gesamtbetriebsrat geeinigt.

Diese Maßnahme betrifft die Arbeitszeit der Beschäftigten in der Verwaltung und in sogenannten produktionsnahen Bereichen - zum Beispiel in der Logistik - aber nicht die Produktion. Die Kürzung greift ab Oktober für ein Jahr.

Keine Ergebnisbeteiligung und kein Zusatzgeld für alle Mitarbeiter

Außerdem gibt es in diesem Jahr keine Ergebnisbeteiligung für alle Daimler-Beschäftigten - für 2019 waren das noch gut 1.000 Euro. Das tarifliche Zusatzgeld 2021 wird ebenfalls für alle in bezahlte Freistellungstage gewandelt.

Im Gegenzug bleibt die Beschäftigungsgarantie für die Daimler-Mitarbeiter bis Ende 2029 bestehen. Das heißt, niemand wird entlassen.

Vorerst kein Stellenabbau bei Daimler

Durch das Sparpaket ist der Druck nun deutlich geringer, Arbeitsplätze abzubauen, so der Gesamtbetriebsrat Michael Brecht gegenüber dem SWR. Mit den jetzt vereinbarten Einsparungen sollen in den nächsten Jahren 450 Millionen Euro eingespart werden. Doch insgesamt muß Daimler mindestens 1,4 Milliarden Euro einsparen.

Deshalb gibt es ein umfangreiches Abfindungs- und Vorruhestandsprogramm, damit möglichst viele Mitarbeiter das Unternehmen freiwillig verlassen.

Sparprogramm bis 2025

Vor wenigen Tagen hatte der Vorstandsvorsitzende von Daimler, Ola Källenius, sich bereits zu den Folgen der Corona-Pandemie für den Konzern und seine Mitarbeiter im SWR geäußert. Zunächst war geplant bis zum Jahr 2022 1,4 Mrd. Euro an Personalkosten einzusparen. Die Zeitspanne dafür wurde inzwischen bis 2025 ausgedehnt.