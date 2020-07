Daimler muss in der Corona-Krise sparen, so viel stand schon fest. Nun stellte Personalvorstand Porth klar: Das wird auch noch mal mehr Arbeitsplätze kosten - mindestens 15.000.

Der Autobauer Daimler will wegen der Corona-Krise noch deutlich mehr Stellen streichen als bisher bekannt. Mehr als 15.000 Stellen seien in Gefahr, bestätigte Daimler dem SWR. Personalvorstand Wilfried Porth nennt zwar weiterhin keine Zahl. Aber es werde nicht bei den 10.000 oder 15.000 Arbeitsplätzen bleiben, die Berichten zufolge wegfallen sollen. "Die neue Zahl ist auf jeden Fall größer als die beiden", sagte Porth. "Und die bräuchten wir, um betriebsbedingte Beendigungskündigungen zu verhindern." Dem Betriebsrat warf er mangelndes Entgegenkommen vor. Die Corona-Krise setzt den zuletzt ohnehin schwächelnden Konzern mit seinen weltweit rund 300.000 Mitarbeitern unter Druck.

"1,4 Milliarden Euro waren die Basis. Jetzt wird die Zahl definitiv größer." Daimler-Personalvorstand Wilfried Porth

Vorstandschef Ola Källenius hatte schon bei der Hauptversammlung am Mittwoch betont, dass das im vergangenen Herbst aufgelegte Sparprogramm verschärft werden müsse. Darin waren, neben einer Vielzahl weiterer Maßnahmen, Einsparungen im Personalbereich in Höhe von 1,4 Milliarden Euro vorgesehen. Aber auch die reichen nun nicht.

Elektromobilität, Wettbewerb und Corona setzen Daimler zu

Porth nennt als Gründe für den verschärften Sparkurs die Elektromobilität, die Kostensenkungen, um wettbewerbsfähiger zu werden und zusätzlich die Corona-Pandemie. "Wir haben das Thema der Elektromobilität, und wir haben das Thema der wettbewerbsfähigen Kostenpositionierung. Zwei der Themen gab es schon vorher, Corona kommt nun noch dazu", so Porth. Nun gehe es nicht darum, neue Maßnahmen zu erfinden. Stattdessen müsse man die vorhandenen Stellhebel noch stärker in Anspruch nehmen.

Über 15.000 Stellen seien gefährdet, sagte Daimler-Personalvorstand Wilfried Porth. dpa Bildfunk Marijan Murat

Daimler will betriebsbedingte Kündigungen verhindern

Eigentlich gibt es bei Daimler eine Beschäftigungssicherung, die betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2029 ausschließt. Doch Personalvorstand Porth sagte, es müssten mehr als 15.000 Mitarbeiter freiwillig aus dem Konzern ausscheiden, um Kündigungen zu verhindern.

Dass es bis zum Ende des Jahrzehnts keine betriebsbedingten Kündigungen geben soll, hatten Konzern und Betriebsrat im Zusammenhang mit dem Konzernumbau in der "Zukunftssicherung 2030" vereinbart - intern "ZuSi" genannt. Darin stehe aber auch, sagte Porth, dass neu verhandelt werde, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen signifikant verändern. "Die ZuSi beschreibt den Weg, den man gemeinsam geht, um Beschäftigung zu sichern", betonte er.

Bisher setzte Daimler vor allem auf natürliche Fluktuation, auf Altersteilzeitregelungen und Abfindungsangebote - bisher ausschließlich in der Verwaltung. Jetzt könnte auch die Produktion betroffen sein, etwa die Werke in Untertürkheim, Berlin und Standorte einiger Tochtergesellschaften. Es könne aber sein, dass diese nun auch auf einzelne Produktionsbereiche ausgeweitet würden. Etwa 700 Mitarbeiter hätten entsprechende freiwillige Angebote bisher angenommen. Zudem gebe es Gespräche darüber, den IT-Service an eine externe Firma auszulagern, wovon etwa 2.000 Stellen betroffen wären.

Restrukturierung von Daimler muss zeitnah geschehen

Dem Betriebsrat wirft Porth mangelndes Entgegenkommen vor. Um das Ziel, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden, halten zu können, brauche man deutlich mehr Entgegenkommen. Es gehe auch, aber nicht nur um die Zahl der Arbeitsplätze. "Wir haben tarifliche Vereinbarungen wie Pausenregelungen, wir zahlen Spätschichtzulagen ab 14.00 Uhr - das sind alles historische Dinge, die mögen zum damaligen Zeitpunkt alle richtig gewesen sein. Aber sie passen nicht mehr in die heutige Zeit, und sie passen nicht mehr in die heutigen Kostenstrukturen", sagte Porth.

Man rede über Arbeitszeitverkürzungen ohne Lohnausgleich, man könne auch über Weihnachts- und Urlaubsgeld reden. "Die Frage ist: Was kann man am einfachsten umsetzen? Und was ist für die Mitarbeiter von begrenzter Auswirkung?", sagte Porth. "Wir wollen nicht die Entgeltlinien absenken. Und wir wollen nichts tun, das die Mitarbeiter wirklich in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringt. Aber wir müssen einen Weg finden, die Restrukturierung des Unternehmens zeitnah umzusetzen. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass die ZuSi in der Form weiter gelten kann."

Eine allgemeine Arbeitszeitabsenkung lehnt Porth ab. Man befinde sich nicht wie 2008/09 in einer ausschließlichen Wirtschaftskrise, sondern in einer Restrukturierung der Autoindustrie. Sprich: Am Ende würden weniger Arbeitskräfte gebraucht, dieses Problem könne man nicht aussitzen. "Es nützt nichts, wenn die Gewerkschaft allgemeine Arbeitszeitverkürzungen und die 30-Stunden-Woche fordert", sagte Porth. "Das verzögert unser Problem."