Autobauer Daimler spaltet sich in zwei Unternehmen auf

LKW-Sparte soll an die Börse

Der Stuttgarter Autobauer Daimler will seine LKW-Sparte noch in diesem Jahr abtrennen und an die Börse bringen. Aus der Daimler AG werden jetzt zwei getrennte Gesellschaften - Mercedes-Benz und Daimler Truck.