Daimler-Mitarbeiter und Betriebsrat sind erleichtert: Sie verzichten auf Arbeitszeit und Geld, gewinnen Job-Sicherheit. Für wie lange, fragt sich SWR-Wirtschaftsredakteurin Geli Hensolt.

Kommentar von Geli Hensolt, SWR Aktuelle Wirtschaft

Erstmal ist es eine gute Nachricht für alle Daimler-Beschäftigten: Betriebsdingte Kündigungen sind vom Tisch. Niemand muss fürchten, in der Krise rausgeworfen zu werden. Die Jobgarantie bis 2030 bleibt bestehen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können aufatmen.

Belegschaft fühlte sich im Stich gelassen

Das ist gut für das Unternehmen, denn endlich kann wieder etwas Ruhe einkehren. In den letzten Tagen und Wochen brodelte die Gerüchteküche wild, die Belegschaft fühlte sich schlecht informiert und hingehalten. Dann noch der Daimler-Personalchef, der betriebsbedingte Kündigungen nicht ausschließen wollte. Viele haben das ihrem Unternehmen richtig übel genommen, fühlten sich in der Krise allein gelassen und verraten.

Jetzt ist zumindest das schlimmste Horrorszenario vom Tisch. Und allzu große Schreckensmeldungen enthält die jetzt veröffentlichte Vereinbarung von Unternehmen und Betriebsrat nicht. Beschäftigte in der Verwaltung müssen für ein Jahr ihre Arbeitszeit reduzieren und verdienen dann weniger. Bei einer 35-Stunden-Woche geht es um wöchentlich zwei Stunden. Das sind sechs Prozent weniger.

Daimler-Mitarbeiter kommen glimpflich davon

Nur zum Vergleich: Bei ähnlichen Vereinbarungen, zum Beispiel beim Zulieferer ZF in Friedrichshafen, geht es um eine Reduzierung von 20 Prozent, bei Bosch um fast neun Prozent. Die Daimler-Beschäftigten sind also - verglichen mit anderen in der Branche - glimpflich davongekommen. Das kann der Betriebsrat als Erfolg verbuchen.

Das Unternehmen setzt - nach wie vor - darauf, dass etliche Daimler mit einer Abfindung freiwillig verlassen. Die Regelungen zur Altersteilzeit seien jetzt nochmal verbessert worden, sagt der Betriebsrat. Gut möglich, dass der Eine oder die Andere jetzt doch zugreift.

Reicht das neue Spar-Paket für die Krisensituation?

Bisher war von mindestens 15.000 Stellen die Rede, die wegfallen sollen. Andere spekulieren, es müssen und werden deutlich mehr sein. Was also, wenn sich nicht genügend Leute finden, die freiwillig ausscheiden? In Krisenzeiten wie diesen ist das nicht unwahrscheinlich. Und dann? Werden Werke verkauft? Bereiche ausgelagert? Oder drohen dann eben doch betriebsbedingte Kündigungen und die ganze Diskussion geht von vorne los?

Das Maßnahmen-Paket, das jetzt vereinbart wurde, tut niemandem wirklich weh. Aber möglich, dass es auch deshalb nur eine begrenzte Haltbarkeit hat.