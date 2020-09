Die Initiative "Querdenken 711" will am Tag der Deutschen Einheit in Konstanz gegen die Corona-Politik demonstrieren. Das hat der Konstanzer "Querdenken"-Ableger am Mittwoch mitgeteilt. Der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt (CDU) geht jedoch nicht davon aus, dass die geplante Großdemo stattfinden kann. mehr...