Daimler-Führungskräfte beklagen, sie würden vom Unternehmen unter Druck gesetzt, den Autobauer zu verlassen. Der Konzern weist die Vorwürfe zurück.

Mit Herzblut und viel Zeiteinsatz, berichtet Dieter F., habe er für Daimler als Führungskraft gearbeitet. Jahrelang. Jetzt allerdings will der Autobauer Dieter F. loswerden und hat ihm eine Abfindung angeboten. Seine Situation beschreibt er gegenüber dem SWR so:

"Das Unternehmen hat entschieden: Du bist nicht gewollt, Du hast bei uns keine Zukunft."

Seinen echten Namen will er wie die anderen Daimler-Beschäftigten, von denen später noch die Rede sein wird, nicht nennen; auch keine Details zu seiner beruflichen Position und seinem Alter. Er fürchte Repressalien, erklärt Dieter F.

Daimler-Abfindungsangebot "zu niedrig"

Das Abfindungsangebot seines Unternehmens hat Dieter F. abgelehnt. Er ist nicht der Einzige: Auch Werner M. hat sich dagegen entschieden, den Konzern freiwillig zu verlassen. Das Abfindungsangebot sei deutlich zu niedrig im Verhältnis zum aktuellen Bruttojahreseinkommen. Nicht einmal den Gegenwert von drei Bruttojahresgehältern mache es aus. Und angesichts der aktuellen Lage auf dem Arbeitsmarkt sei es schwierig, einen neuen Job zu finden, sagen Dieter F. und Werner M. dem SWR.

Daimler muss sparen, die Kosten sollen runter - bis 2025 im Vergleich zu 2019 um rund 6 Milliarden Euro. Das wird auch Arbeitsplätze kosten. Wie viele, das sagt der Konzern nicht, aber die Rede ist von mehr als 20.000 Stellen, die wegfallen sollen.

Autobauer will bei der Belegschaft sparen

Weil betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2029 ausgeschlossen sind, hat Daimler ein Abfindungsprogramm aufgelegt. Mitarbeitende sollen motiviert werden, freiwillig zu gehen.

Dazu müssen aber beide Seiten einer solchen Vereinbarung zustimmen, also Unternehmen und Mitarbeitende. Dieter F. und Werner M. haben das nicht getan. Deshalb sind beide weiterhin bei Daimler beschäftigt. Allerdings nicht mehr auf ihren alten Arbeitsplätzen.

Sie sind mittlerweile im sogenannten Job-Forum. Das ist eine interne, laut Daimler, gemeinsam mit dem Gesamtbetriebsrat initiierte Plattform für Beschäftigte, deren Stellen oder Aufgaben im Unternehmen wegfallen und die auf neue Stellen im Konzern vermittelt werden sollen. Das klingt erst mal gut und sinnvoll.

"Die Plattform ist ein Instrument, das Belegschaft und Führungskräfte unterstützt."

Daimler-Job-Forum als Abstellgleis?

Derzeit sind nach Unternehmensangaben 285 Beschäftigte im Job-Forum, darunter 16 leitende Führungskräfte. Zur Einordnung lässt der Konzern wissen: In Summe seien bisher rund 0,2 Prozent der Beschäftigten in Deutschland im Job-Forum gewesen.

Sie sind dort in verschiedenen zeitlich befristeten Projekten beschäftigt - und machen dort unterschiedliche Erfahrungen. Werner M. bezeichnet seine aktuelle Aufgabe als "anspruchsvoll". Dieter F. dagegen findet, dass seine Tätigkeiten im Moment massiv unter seinen Qualifikationen und Fähigkeiten sind. Andere Beschäftigte berichten, ihre aktuellen Aufgaben im Job-Forum könnten von auch Praktikanten übernommen und organisiert werden.

Betroffene fühlen sich abgeschoben

Manche, die im Job-Forum gelandet sind, erzählen, sie fühlten sich abgeschoben. Für sie ist die Plattform keine Chance auf beruflichen Neustart, sondern eine Verschiebung aufs Abstellgleis. Ein Albtraum, "aus dem man leider nicht erwacht". Und der habe auch psychische, körperliche und soziale Symptome zur Folge: Angst, Unruhe, Schlafstörungen oder soziale Isolation.

Angebotene Hilfe bei Jobsuche - nur heiße Luft?

Die Ankündigung des Unternehmens, sie bei der Jobsuche innerhalb des Konzerns zu unterstützen, ist für manche nichts als heiße Luft. Dieter F. hat zwar eine Stelle angeboten bekommen, allerdings sei diese deutlich unter seinen Qualifikationen gewesen. "Es wäre eine Degradierung gewesen. Vorher war ich selbst Projektleiter, nun sollte ich einem Projektleiter zuarbeiten, die Aufgaben lagen auf einem Sachbearbeiter-Niveau", erzählt er. Und Werner M. ergänzt:

"Faktisch gibt es kaum passende Stellen. Und wenn man sich bewirbt, so wie ich, dauert es ewig, bis man mal Rückmeldung bekommt. Beziehungsweise man bekommt im Regelfall überhaupt keine Rückmeldung, weil man offensichtlich gebrandmarkt ist und dadurch die Wechselmöglichkeit innerhalb des Konzerns aus meiner Sicht nahezu ausgeschlossen ist."

Daimler: "Feedback zu Job-Forum gut"

Daimler dagegen betont, bei Stellenbesetzungen würden die Mitarbeiter des Job-Forums vorrangig berücksichtigt. Zudem gebe es regelmäßige Treffen, um die Vermittlungsfortschritte gemeinsam mit dem Betriebsrat zu besprechen. Außerdem werde stets eine adäquate Weiterbeschäftigung angestrebt. Für vier leitende Führungskräfte konnten bereits Lösungen gefunden werden, so eine Daimler-Sprecherin. Auch 49 Tarifbeschäftigte seien bereits vermittelt worden.

"Das Feedback aus der Belegschaft zum Job-Forum ist grundsätzlich gut."

Und: 15 Mitarbeiter haben sich den Angaben zufolge aus dem Job-Forum heraus für einen Aufhebungsvertrag entschieden.

Weil das Unternehmen Druck gemacht hat? So zumindest stellt es ein Teil der betroffenen Beschäftigten dar. Betroffene erzählen von Gesprächen mit Personalverantwortlichen, die immer wieder darauf drängen, die Abfindung anzunehmen und das Unternehmen zu verlassen. "Das machen sie mit Drohungen. Mit Lügen. Mit allen psychologischen Mitteln der Demoralisierung. Und indem sie falsche Vorwürfe erheben. Sie begehen Rufmord, um uns loszuwerden", sagt Dieter F. Er schildert die Gespräche so:

"Zu mir und anderen wurde gesagt: 'Du hast keinen Marktwert.' Man wird als Niete dargestellt, mit fehlenden Kompetenzen. Sie sagen ganz klar: 'Daimler hat keine Verwendung mehr für dich.'"

Betriebsrat nennt Job-Forum sinnvolles Instrument

Dieter F. erzählt, auf einer Veranstaltung für Führungskräfte sei über die Vermittlungsplattform informiert worden: "Ein Personalleiter direkt unter dem Vorstand erklärte dort, das Job-Forum sei dazu da, den emotionalen und individuellen Druck auf Betroffene zu erhöhen, damit sie dann eher bereit seien, das Abfindungsangebot anzunehmen."

Daimler betont gegenüber dem SWR, man könne diese Vorwürfe "absolut nicht nachvollziehen". Und auch der Betriebsrat erklärt auf Anfrage, das Job-Forum sei an sich ein sinnvolles Instrument, um Mitarbeitende in neue Funktionen zu bekommen.

"Den Blick hier lediglich auf einzelne Fälle im Management zu richten, wird dem guten Zweck des Job-Forums nicht gerecht und ist unverhältnismäßig."

Betroffene klagen gegen Daimler

Manche der Beschäftigten, die ein Angebot für eine Abfindung abgelehnt haben und jetzt teilweise im Job-Forum sitzen, haben sich mittlerweile Hilfe von Anwälten gesucht. Allein an den Stuttgarter Anwalt Stefan Nägele haben sich etliche gewendet. "Für eine Handvoll Mitarbeiter werden wir Klage erheben", sagt er. Auch Arbeitsrechtler Frank Hahn von der Kanzlei Kasper Knacke betreut Mitarbeitende aus dem Forum. Er nennt das Job-Forum einen "Abschiebebahnhof" für Beschäftigte, die nach Meinung des Konzerns nicht mehr gebraucht werden. "Motivierend ist das nicht", meint er. Laut Daimler liegen bisher drei Klagen von Beschäftigten aus dem Job-Forum vor.

Führungskräfte wie Dieter F. versichern, sie stellten nicht in Frage, dass ihr Unternehmen langfristig Stellen abbauen müsse. Aber die "Art wie sie das bei Daimler mit langjährigen verdienten Mitarbeitern machen - das ist menschenunwürdig", meint Dieter F.

Betroffene fühlen sich vom Betriebsrat allein gelassen

Vom Betriebsrat fühlen sie sich nur wenig unterstützt. Sie werfen ihm vor, sich für die Abteilungsleiter nicht in der Verantwortung zu sehen. Der Betriebsrat erklärt auf SWR-Anfrage: "Das Job-Forum ist in erster Linie ein IT-gestütztes Vermittlungsinstrument. Auf das Job-Forum wird man nicht versetzt. Allerdings werden diese Fälle mit dem zuständigen Betriebsrat besprochen und erläutert. Geht es um die Vermittlung vom Job-Forum in eine neue Funktion, dann ist das natürlich eine Versetzung und damit mitbestimmungspflichtig."

Wie es weitergeht für Dieter F., Werner M. und andere? Dieter F. will sich jetzt auf jeden Fall erstmal bei einem Anwalt beraten lassen - "und ich denke, jede und jeder in meiner Situation sollte das tun", sagt er. Andere überlegen, die Firma doch zu verlassen, ohne Perspektive auf einen neuen Job. Und manche haben sich entschieden: "Alles runterschlucken und bleiben."