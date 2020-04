Dachstuhl in Bad Herrenalb abgebrannt

Feuer in ehemaliger Klinik

Feuer in ehemaliger Klinik Dachstuhl in Bad Herrenalb abgebrannt

In der Nacht zu Samstag ist der Dachstuhl eines ehemaligen Klinikgebäudes in Bad Herrenalb abgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten mit 100 Einsatzkräften dauerten bis in die Morgenstunden.

Dauer 0:25 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Dachstuhl in Bad Herrenalb abgebrannt In der Nacht zu Samstag ist der Dachstuhl eines ehemaligen Klinikgebäudes in Bad Herrenalb abgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten mit 100 Einsatzkräften dauerten bis in die Morgenstunden. Video herunterladen (1,1 MB | MP4)