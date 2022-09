per Mail teilen

Nach einem aktuellen Fall von Dengue-Fieber wollen Mückenbekämpfer verhindern, dass die Tigermücke und das gefährliche Dengue-Virus ausgerechnet in Straßburg zusammentreffen.

Straßburg in der Nacht. Was aussieht wie Einsatzkräfte, die zu einem Chemieunfall gerufen werden, ist eine großangelegte Sprühaktion gegen Tigermücken. Spezialisten greifen hier bei der Mückenbekämpfung zu radikalen Mitteln, denn die asiatische Tigermücke breitet sich auch im Elsass immer weiter aus. Hintergrund ist ein aktuell am Dengue-Fieber erkrankter Bewohner.