Skisaison: Dickes Plus auf Schweizer Pisten

Wie im Schwarzwald fällt auch in den französischen Vogesen die bisherige Bilanz der Ski-Saison eher durchwachsen aus. In der Schweiz sind die Liftbetreiber dagegen zufrieden.

Im letzten Jahr waren im Kanton Graubünden die Hänge im Januar teilweise grün - diesmal stimmen die Wetterbedingungen und so kamen rund 20 Prozent mehr Skifahrer auf die Pisten als im Vorjahr. Für die gesamte Schweiz rechnet der Nationale Bergbahnen-Verband diese Saison mit rund 20 Prozent mehr Umsatz.

Schleppender Saisonstart in den Vogesen

Im Elsass, wie etwa im Skigebiet Markstein in den Vogesen, atmen Liftbetreiber und Skilehrer auf: Seit vergangenen Mittwoch sind hier einige Pisten wieder geöffnet: Gleich am ersten Tag nutzten das mehrere hundert Skifahrerinnen und Skifahrer. Letzten Monat konnten die Lifte nur an sechs Tagen laufen. Mit den sinkenden Temperaturen steigt nun der Optimismus.