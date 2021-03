Seit Freitagabend ist das Betretungsverbot in Freiburg in Kraft. Und die Bürger halten sich daran: Die Freiburger Straßen sind wie leer gefegt. Auch in Basel sind nur wenige Menschen unterwegs. Hier ist seit Montag die Notlage ausgerufen.

Sendung am So , 22.3.2020 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW