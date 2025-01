Neue Reinigungsanlage gegen invasive Quagga-Muschel

Im Kampf gegen die invasive Quagga-Muschel ist am Bielersee eine neuartige Anlage entwickelt worden. Weil die Muscheln die Seewasser-Leitungen verstopfen, kommt ein spezieller Rohrreiniger zum Einsatz. Die Quagga-Muschel bedroht in vielen Schweizer Gewässern das Ökosystem und richtet Millionenschäden in Anlagen zur Trinkwasser-Gewinnung an.