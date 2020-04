Doppelter Zaun an Deutsch-Schweizer Grenze

Bislang konnten sich Liebespaare, bei denen eine Person in Deutschland und die andere in der Schweiz lebt, in Konstanz an einem Sperrzaun treffen, um in Kontakt zu treten. Das geht jetzt nicht mehr. Zwei Zäune sorgen für mindestens zwei Meter Abstand zwischen den Paaren.