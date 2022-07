Der neue Bischof der evangelischen Landeskirche Württemberg, Ernst-Wilhelm Gohl, ist am Sonntag in Stuttgart mit Gottesdienst und Festakt ins Amt eingeführt, sein Vorgänger Frank Otfried July in den Ruhestand verabschiedet worden. Mit dabei waren auch Ministerpräsident Kretschmann und der katholische Bischof Gebhard Fürst (Diözese Rottenburg-Stuttgart). mehr...