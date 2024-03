Aut'hop: Straßburg fördert Mitfahrgelegenheiten für umweltfreundliche Mobilität

per Mail teilen

Im Kampf gegen Klimawandel und Luftverschmutzung startet die Eurometropole Straßburg eine eigene Mitfahr-Vermittlung. Für Fahrer und Mitfahrende sind die Fahrten gratis.

Seit dieser Woche ist die Mitfahrplattform "Aut’hop" ("O-Top") in Betrieb. Die 32 Kommunen der Eurometropole Straßburg bezahlen für die gemeinschaftlichen Fahrten unter bestimmten Bedingungen Geld an den oder die Fahrer. Das sind zwischen 1,50 und 4 Euro für jede mitgenommene Person. Voraussetzungen: Start oder Ziel müssen in einer Gemeinde des Metropolgebiets liegen. Die Strecke muss zwischen fünf und 50 Kilometer lang sein. Und es darf keine Direktverbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln geben.