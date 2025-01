Seit einigen Tagen sind sie wieder auf den Straßen unterwegs; die Sternsinger. Bunt gekleidet ziehen sie von Haus zu Haus und sammeln Spenden für hilfsbedürftige Kinder. Und obwohl sie schon fleißig am Sammeln sind, gab es am Sonntag nochmal eine große, regionale Aussendung der Diözese Rottenburg-Stuttgart - die größte in ganz Württemberg.