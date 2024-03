"Königreich Deutschland" in der Schweiz

per Mail teilen

Der selbst ernannte König Peter Fitzek verschiebt sein Geld auch über die Schweiz. Und es arbeiten treue Schweizer Untertanen für ihn.

Das sogenannte "Königreich Deutschland" - eine rechts-extremistische "Reichsbürger"-Vereinigung - ist zunehmend auch in der Schweiz aktiv. Das haben Recherchen des Schweizer Radio und Fernsehen SRF ergeben. Es geht um Strohmänner, Schweizer Konten und eine wachsende Zahl an Unterstützern. Die Gruppierung lehnt Staaten wie Deutschland oder die Schweiz ab - und will einen System-Ausstieg erreichen.