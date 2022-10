Frauen erkranken häufiger an Alzheimer, ein an Covid erkrankter Mann hat ein höheres Sterberisiko. Wieso das so ist, soll am Lehrstuhl für Gendermedizin in Zürich erforscht werden.

Sendung am Sa. , 22.10.2022 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW