Amok-Drohungen an Schulen im Raum Basel

Die Schweizer Polizei sieht sich im Raum Basel immer häufiger mit Amok-Drohungen an Schulen konfrontiert. Nach Angaben der Ermittler hängen die Vorfälle offenbar mit einer Art Mutprobe - einer sogenannten Challenge - zusammen, die vor allem von der Video-Plattform Tiktok ausgeht. In diversen Videos wird dazu aufgerufen, Amok-Drohungen an Schulwände zu schreiben oder entsprechende Plakate aufzuhängen.