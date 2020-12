per Mail teilen

Bei den baden-württembergischen Bundesbank-Filialen sind in diesem Jahr deutlich weniger Münzen und Geldscheine der alten D-Mark-Währung umgetauscht worden. Zwischen Anfang Januar und Ende November kam nach Bundesbank-Angaben bei mehr als 10.200 Umtauschvorgängen ein Wert von 7,1 Millionen Mark (3,6 Mio Euro) zusammen. Das ist deutlich weniger als noch im Vorjahr: 2019 waren im gleichen Zeitraum bei mehr als 16.900 Umtauschaktionen insgesamt 11,1 Millionen Mark (5,7 Mio. Euro) eingegangen. Die Bundesbank betreibt im Land Filialen in Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Reutlingen, Ulm und Villingen-Schwenningen. Der Rückgang liegt zwar auch daran, dass die D-Mark-Funde im Keller, im Garten, bei der Oma in der Schublade oder anderswo knapp 19 Jahre nach der Einführung des Euro-Bargeldes immer seltener werden. "Im laufenden Jahr hatten wir allerdings einen überproportional starken Rückgang der D-Mark-Einreichungen. Das dürfte auf Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zurückzuführen sein", sagte Bundesbank-Vorstandsmitglied Johannes Beermann der Deutschen Presse-Agentur.