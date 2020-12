per Mail teilen

Die grün-schwarze Landesregierung will die Sicherheit im Internet verbessern. Cyberangriffe sind laut Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) fast schon an der Tagesordnung. Deshalb hat das Kabinett die Gründung einer landeseigenen Agentur für Cybersicherheit beschlossen. Das Land müsse dringend handeln, betonten Kretschmann und Innenminister Thomas Strobl (CDU) bei einer Pressekonferenz. Gerade in Coronazeiten sei die Sicherheit im Internet besonders wichtig, denn durch Homeoffice und die Videokonferenzen habe man sich angreifbar gemacht. Corona hat laut Strobl "wie ein Turbo" gewirkt und den Kriminellen im Netz eine Hochkonjunktur beschert. Digitale Verbrechen hätten um 25 Prozent zugenommen. Baden-Württemberg sei als wohlhabendes Land besonders betroffen.