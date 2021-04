per Mail teilen

Das Tübinger Unternehmen Curevac erwartet noch in diesem Quartal die Zulassung seines Covid-19-Impfstoffs. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen allerdings erneut hohe Verluste verzeichnet.

Das Biotechunternehmen Curevac geht weiter davon aus, noch im zweiten Quartal des Jahres eine Zulassung für seinen Corona-Impfstoff zu erhalten. Die klinische Entwicklung befinde sich in der finalen Phase und die Daten für das Zulassungsverfahren durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) würden rechtzeitig erwartet, so das Unternehmen am Donnerstag.

Außerdem habe eine zusätzliche Studie einen vollständigen Schutz vor der zuerst in Südafrika aufgetauchten Virusvariante durch den Impfstoff von Curevac nachgewiesen, hieß es. Bis Ende 2021 will das Unternehmen bis zu 300 Millionen Dosen seines Impfstoffs und bis 2022 bis zu eine Milliarde Dosen herstellen.

Großes Interesse an Curevac-Impfstoff

Die Tübinger beobachten auch ein zunehmendes Interesse an ihrem Corona-Impfstoff. "In den vergangen Tagen verzeichnen wir vermehrt Anfragen unterschiedlichster Art", sagte ein Sprecher des Unternehmens. Es gebe Gespräche mit verschieden Seiten, etwa Regierungen oder internationalen Organisationen. Mit wem genau geredet wird, blieb aber offen.

Curevac: Hohe Verluste im Geschäftsjahr 2020

Für das Geschäftsjahr 2020 hat Curevac allerdings erneut hohe Verluste verzeichnet. Vor Steuern lag das Minus bei 129,8 Millionen Euro - im Jahr zuvor lag das Minus bei 100,1 Millionen Euro 2019, wie Curevac mitteilte. Zum Ergebnis nach Steuern wurden zunächst keine Angaben gemacht. Die Verluste seien vor allem durch die hohen Kosten für Forschung und Entwicklung des Corona-Impfstoffs begründet. Zum Teil seien diese durch Fördergelder ausgeglichen worden.

Der Umsatz stieg 2020 dagegen von 17,4 Millionen Euro im Vorjahr auf 48,9 Millionen Euro. Den hohen Anstieg begründete das Unternehmen unter anderem mit der Zusammenarbeit mit dem Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline. Beide Firmen kooperieren bei Entwicklung und Vermarktung des Corona-Impfstoffs.