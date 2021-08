Das Tübinger Unternehmen Curevac forscht an einem zweiten Impfstoff gegen das Coronavirus. In einer Studie zeigte das neue Vakzin eine stärkere Wirksamkeit gegen die Virusvarianten als die erste Generation. Der erste Impfstoff wirkte nur zu 48 Prozent. Trotzdem will Curevac weiter an der Marktzulassung arbeiten.

