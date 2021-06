Der Corona-Impfstoff von Curevac war ersten Studien zufolge weniger wirksam als gedacht. Trotzdem gibt es Gründe, die Hoffnung noch nicht aufzugeben.

Es war ein bitterer Rückschlag für Curevac: Eine Zwischenanalyse der klinischen Studie hatte Mitte Juni ergeben, dass der Corona-Impfstoff aus Tübingen nur eine Wirksamkeit von 47 Prozent aufweist. Damit hat Curevac die hohen Erwartungen von Politik sowie Investorinnen und Investoren enttäuscht: Der Aktienkurs brach um mehr als 40 Prozent ein, Milliarden an Börsenwert lösten sich in Luft auf. Aber man sollte das Unternehmen deshalb nicht völlig abschreiben, denn es gibt drei Gründe, die Hoffnung machen.

Ersten Studien zufolge weist der Impfstoff von Curevac nur eine Wirksamkeit von 47 Prozent auf. dpa Bildfunk Picture Alliance

Hoffnung 1: Nach dem Impfstoff ist vor dem Impfstoff

Noch ist nicht klar, ob der erste von Curevac entwickelte Impfstoff jemals zugelassen wird, die Endergebnisse der Studie stehen noch aus. Aber es gibt Hoffnung für den Impfstoff der zweiten Generation, an dem bei Curevac bereits geforscht wird. Bei diesem haben die Tübinger mit dem britischen Pharmariesen GlaxoSmithKline einen starken Partner an der Hand. Erste Forschungsresultate zeigen, dass das Potenzial groß ist. Und da Corona so schnell nicht verschwinden wird, werden Impfstoffe der nächsten Generation in Zukunft dringend benötigt.

Hoffnung 2: Es ist genug Geld da

Curevac selbst schreibt noch rote Zahlen, aber es gibt Investoren, die das Unternehmen weiterhin unterstützen. Allen voran Großaktionär Dietmar Hopp. Der SAP-Gründer ist mit rund 47 Prozent Hauptanteilseigner von Curevac und hat bereits erklärt, er glaube felsenfest an das Unternehmen. Er sei zuversichtlich, dass Curevac erfolgreich sein wird. Auch der Bund hält an seiner Beteiligung über die Förderbank KfW fest.

Hoffnung 3: Die Zukunft von mRNA

Das Potenzial dieser neuen Technologie ist enorm, das hat Curevac-Gründer Ingmar Hoerr schon vor 20 Jahren als mRNA-Pionier erkannt. Seit dieser Zeit treibt das Unternehmen die Forschung auf diesem Gebiet voran - und verfügt inzwischen über viel Expertise. Auch wenn der Rückschlag beim Corona-Impfstoff heftig war, die Chancen sind groß, dass mRNA in Zukunft andere Krankheiten bekämpfen kann: die Grippe, Tollwut und Krebs.

Aber: Dazu muss Curevac es schaffen, Therapien zu entwickeln, die erfolgreich sind und mit denen das Unternehmen auch irgendwann Geld verdienen kann.