In der Stuttgarter Innenstadt haben am Samstagnachmittag hunderttausende Menschen an der Parade zum Christopher-Street-Day (CSD) teilgenommen. Nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen war die Zahl der Gruppen so hoch wie nie. Schirmfrau für den diesjährigen CSD unter dem Motto "Community.Kraft.Europa" war Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne).