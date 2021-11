Koordinator warnt: Verlegung von Covid-Patienten in BW nur noch bedingt möglich

Die vierte Corona-Welle trifft die Kliniken in Baden-Württemberg immer härter. Bald könnte die Intensivmedizin vor einem "ernsthaften Problem" stehen, warnt der zuständige Koordinator.

Die Intensivstationen in Baden-Württemberg können die Bettenbelegungen durch Covid-19-Patienten nur noch bedingt ausgleichen. Der Koordinator für die intensivmedizinische Versorgung von Covid-Patienten in Baden-Württemberg, Götz Geldner, sagte im SWR, dass die Verlegung von Corona-Patienten von einer Region in eine andere jetzt nicht mehr viel helfe.

Regionen in Baden-Württemberg mit Covid-Patienten ähnlich ausgelastet

In der zweiten und dritten Welle der Corona-Pandemie habe es noch große Unterschiede zwischen der Auslastung der verschiedenen Kliniken in Baden-Württemberg gegeben: Manche Regionen waren besonders stark betroffen, andere hatten noch viele freie Betten. Deshalb habe man damals Covid-19-Patientinnen und -Patienten von überlasteten Krankenhäusern in andere verlegen können, so Geldner. Dieses Konzept funktioniere jetzt nicht mehr. In der aktuellen vierten Welle, seien die meisten Regionen des Landes ähnlich ausgelastet.

"Die Verlegung von Covid-Patienten wird uns nur bedingt weiterhelfen: Wenn nirgends mehr ein freies Bett ist, wird dieses System an seine Grenzen kommen."

Kommt am Mittwoch die Corona-Alarmstufe?

Wenn die Betten-Belegung auf den Intensivstationen weiter steigt, könnte in Baden-Württemberg am Mittwoch die Corona-Alarmstufe ausgerufen werden. Covid-Intensivkoordinator Geldner sorgt sich dabei vor allem um die Situation in den Kliniken: